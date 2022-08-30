Котячі хвороби, які можуть передаватися людині

Багато людей люблять кицьок. Чудові, милі пухнастики, без яких багато хто просто не уявляє своє життя. Особливо добре це відомо українцям, які рятують та вивозять своїх вихованців з-під обстрілів та бомбардувань навіть через кордони.

Але коти можуть передавати хвороби людині. Звичайно, це не привід відмовлятися від присутності кішок в оселі, але знати треба.

Хвороба котячих подряпин (феліноз)

Передається через подряпини. Якщо ваша кішка вас подряпала або облизала вже наявну свіжу подряпину. Як правило, люди цілком стійкі до цього виду бактерій (Bartonella henselae), але іноді може підвищитися температура, з'явитися висипання на шкірі. У групі ризику діти, люди похилого віку і ті, то нещодавно переніс якесь важке захворювання. Словом, ті, хто має ослаблений імунітет.

У самих кішок симптомів немає. А заразитися цими бактеріями вони можуть через укуси бліх. Таким чином, регулярна обробка від бліх може цілком врятувати ситуацію.

Кампілобактеріоз

Неприємна хвороба, яка проявляється і у киці, і у людини у формі гострого гастроентериту. Люди можуть заразитися, доглядаючи хвору тварину при чищенні лотка. Тож чистимо лотки лопаткою та миємо руки з милом! У людей і кішок хвороба проявляється розладом травлення та блюванням, гострими болями в животі, слабкістю. У поодиноких випадках підвищується температура.

Хламідіоз

Передається лише при прямому контакті з інфікованою кішкою. Єдиний симптом — кон'юнктивіт. Таким чином, якщо кон'юнктивіт у вас триває довго — до лікаря. Для профілактики хламідіозу кішок можна вакцинувати.

Токсоплазмоз

Хвороба, що протікає у кішок та людей безсимптомно. Небезпечна лише для вагітних жінок. Власне, не для самої жінки, а для ембріона. Багато лікарів радять дівчатам, які планують вагітність, більше спілкуватися з кішками. Перехворіє і не помітить, і для майбутньої вагітності не є небезпечним. Перевірка на токсоплазмоз входить до переліку обов'язкових аналізів вагітних.

Дерматомікоз (стригучий лишай)

Це і у собак буває. Хвороба викликається патогенними грибами. Зараження відбувається тільки при безпосередньому контакті кішок з інфікованими тваринами. Людина теж заражається при контакті з хворою твариною. Для профілактики необхідно ізолювати кішку від вуличних тварин. Якщо помітили у вашої кішки свербіж, ранки на шкірі, випадання і ламкість шерсті, одразу покажіть її ветлікарю. Якщо кішка виключно домашня, а у вас немає звички гладити всіх тварин на вулиці, то можна сподіватися, що лишай вам не загрожує

Підсумок: хворіють усі, кішки теж. Мийте руки, обробляйте подряпини та укуси, будьте уважні до себе та своїх тварин і не думайте, що ризик заразитися — це привід не заводити котика.

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Фото: Pixabay

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