Прокурори Київської міської та Печерської окружної прокуратури спільно з Нацполіцією та СБУ зібрали безпрецедентний обсяг доказів про звірства російських окупантів на Київщині. П'ятьом військовослужбовцям росії було оголошено про підозру у розстрілі цивільних автомобілів з мирними жителями Гостомеля.



Це сталося вранці 25 лютого. Окупанти з Кемеровської області та Красноярського краю протягом шести годин розстрілювали цивільні автомобілі з мирними жителями, які поспішали евакуюватися з зони бойових дій.

Робили це рашисти з особливою жорстокістю. В одному з легкових автомобілів було виявлено 120 кульових отворів. На цей час відомо про п'ятьох загиблих та шести поранених мирних жителях та десяти розстріляних автомобілях.



Докази збиралися завдяки не лише свідченням свідків, а й на основі відео з камер спостереження. До речі, як розповідають свідки, командир російського підрозділу особисто наказав своїм підлеглим розстрілювати всі цивільні автомобілі, які намагаються виїхати з Гостомелю, без винятку.



Окупанти вели розстріл з позицій, які були розташовані на вулиці Шевченка у Гостомелі.

Першою жертвою рашистів був громадянин Німеччини, який намагався виїхати з Гостомеля приблизно о дев'ятій ранку. Його автомобіль був обстріляний з усіх видів зброї, яка була на цей час під рукою в окупантів. Чоловік отримав осколкове поранення голови й, на щастя, вижив.



Ще однією жертвою своїх земляків став громадянин росії. Його автомобіль після масованого обстрілу згорів ущент, разом з водієм.

Також окупанти розстріляли автомобіль, в якому їхала молода пара — 22-річні хлопець та дівчина. Обидва померли на місці.



Під обстріл потрапила і жінка-медикиня, яка побачила на узбіччі пораненого чоловіка та зупинилася. Жінка зазнала тяжких поранень, але вижила.



До речі, серед загиблих під Гостомелем виявився і військовослужбовець росії, який випадково потрапив під кулі своїх товаришів по службі.



Раніше «ФАКТИ» публікували розповідь молодого трунаря з Бучі, який змушений був ховати своїх земляків, вбитих рашистами, під дулами автоматів.

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