«Родина місяць чекала, коли повернуть тіло з поля бою»: війна забрала життя 22-річного бійця з Вінниччини

Мужній захисник Володимир Цибульський загинув поблизу села Любомирівка Миколаївської області ще 18 серпня, коли там точилися запеклі бої. В той час було неможливо забрати тіло військового. Йому було лише 22 роки.

«У кожного в Дзигівці про хлопця лише світлі та теплі згадки. Він ніколи не міг образити, завжди першим приходив на допомогу, був відповідальним у своїх словах та вчинках, був гідним сином своїх батьків, — повідомляє видання „Ямпільські вісті“. — За час навчання у школі ніколи і не говорив, що в майбутньому планує пов’язати своє життя із військовою справою. Але захоплення зброєю та військовим спорядженням опанували хлопцем і він строкову службу проходив у Прикордонних військах в Ужгороді. Опісля першого військового вишколу хлопець підписав контракт. У Збройних силах України Володимир Цибульський рахувався з 15 червня 2021 року. Службу проходив у військовій частині А-2960 м. Гайсина. Обіймав посаду навідника 2-го мотопіхотного відділення 1-го мотопіхотного взводу 2-ої мотопіхотної роти. Як тільки розпочалось повномасштабне вторгнення, то він говорив, що дійсно все дуже важко. Казав: „Я зараз їм замерзле варення із банки…“ Потім пішла допомога від волонтерів».

З військовими почестями громада проводжала Володимира Цибульського в останню путь.

Володимира Цибульського поховали з військовими почестями

Сколихнувши небо залпами від пострілів військових, під звуки Державного Гімну України та вигуки гасла «Героям слава!», попрощалися із захисником рідні, близькі, друзі, побратими та небайдужі люди. Поховали Володимира Цибульського на кладовищі села Дзигівки. Власної родини він так і не встиг створити.

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