ЗСУ відбили всі атаки ворога на Донбасі, але рашисти досягли часткового успіху на Півдні, — Генштаб

Україна вже 179-у добу протистоїть російському повномасштабному вторгненню, і ЗСУ мають оперативні успіхи на Слов'янському, Бахмутському і Краматорському напрямках. Як повідомляє Генеральний Штаб, на Слов’янському напрямку ворог провів безуспішну розвідку боєм у напрямку Пасіка — Богородичне, також виявився провальним і штурм у напрямках Бражківка — Нова Дмитрівка і Сулигівка — Нова Дмитрівка.

На Краматорському напрямку агресор під прикриттям ствольної та реактивної артилерії, які працювали в районі Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар'ївки вів наступ у напрямку Берестове — Івано-Дар'ївка, але його було відбито Силами оборони України.

На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні бої у напрямках Покровське — Бахмутське та Семигір’я — Зайцеве, успіху не мав, відійшов. Тривають бойові дії у напрямках Залізна Балка — Нью-Йорк та Новоселівка — Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку також триває ворожий штурм — у напрямках Піски — Невельське, Лозове — Невельське та Старомихайлівка — Мар’їнка. Бойові дії тривають.

На Харківському напрямку зафіксовано повітряну розвідку неподалік населеного пункту Великі Проходи.

На півдні України оперативна обстановка для ЗСУ наразі не надто сприятлива — на Південнобузькому напрямку ворог вів обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії, а на Миколаївському напрямку — наступальний бій у напрямку Васильки — Благодатне. Там агресор має частковий успіх і зайняв південну околицю населеного пункту Благодатне.

У той же час дещо відмінну характеристику подій, що відбувалися вчора, дають в американському Інституті вивчення війни.



На думку його аналітиків, на Донбасі окупанти намагаються прорватися на південний схід від Сіверська, але безуспішно. Наступ розпочато в районі Івано-Даріївки та Виїмки. Також вони кидають сили Бахмутський напрямок, але не просуваються. У Мар'їнці українські військові завдали удару по російському наступу з південної частини населеного пункту, але вони намагаються прорватися з північно-східної околиці. Біля кордону Запорізької та Донецької областей ворог намагався атакувати Золоту Ниву, але відійшов.

Оперативна ситуація на фронті

На Півдні України російські фашисти зробили кілька спроб наступати на південній лінії фронту. Зокрема, вони намагалися просунутися до Таврійська (на північний захід від Херсона), Партизанського (на схід від Миколаєва). В межах Снігурівки російські війська могли зрушити на південь.

Одночасно рф продовжує ракетний терор України, ситуація на ЗАЕС залишається напруженою. Українські військові продовжують ліквідувати позиції окупантів та їхні склади у Херсонській та Запорізькій області.

Оперативна ситуація на півдні України

Нагадаємо, напередодні ворог обстріляв ще й містечко Вознесенськ на Миколаївщині, яке розташоване поблизу Південноукраїнської атомної електростанції. Поранення отримали 9 цивільних місцевих мешканців.

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua/

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