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«Було честю битися поруч»: у бою з рашистами загинув військовий блогер Євген «Малі» Брах

18:32 24 вересня 2022
Євген Брах

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув боєць Сил спеціальних операцій Євген Брах із позивним «Малі». Про це у соцмережі повідомив його побратим Ігор Номан.

«Було честю боротися поруч», — написав Номан.

Він також повідомив, що у загиблого воїна залишився маленький син, який нещодавно народився.

Євген Брах був блогером. Має в Instagram понад 41 тисячу передплатників. «Малі» раніше був бійцем Французького легіону.

Нагадаємо, днями у Теплику Вінницької області попрощалися з 54-річним Юрієм Ковалем. Він загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

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