Росіяни планують удари по продовольчій безпеці Україні через свій бізнес на її території. Зокрема, на Львівщині для цього може бути використаний монополіст хлібопекарської галузі — група компаній «Кулиничі», ексрегіонала Володимира Мисика. Голова Львівської ОВА Максим Козицький сприяє цьому. Про це написав колишній народний депутат Олександр Черненко у себе в Facebook.

За словами Олександра Черненка, в разі військових невдач росіяни планують бити по продовольчій безпеці України. Для цього їм стане в пригоді російський та проросійський бізнес на її території. Зокрема, монополіст хлібопекарської галузі кількох областей — група компаній «Кулиничі», який почав будувати завод під Львовом.

«На підприємстві яке Мисик будує під Львовом вже з’явилась агресивно налаштована російськомовна охорона, яка не підпускає на ділянку місцевих. Незабаром готується і бізнес-інтервенція на місцевий ринок аби його монополізувати, задавивши всіх місцевих виробників. Для початку, за планами Мисика у Львові та області планується поставити 200 кіосків. І все це відбувається за підтримки очільника місцевої ОВА Козицького, який освятив своєю присутністю будівництво заводу», — пише Черненко.

Олександр Черненко зазначає, що хліб є стратегічно важливим продуктом, особливо для соціально вразливих верств населення. Домогтись його зникнення окрім бомбардувань хлібзаводів можна навмисним саботажем зсередини задля зупинки виробництва. У росіян для цього є всі можливості через своїх агентів впливу.

«Розквіт його бізнесу (Володимира Мисика. — Авт.) прийшовся на правління Януковича, якому за інформацією з багатьох джерел саме Мисик подарував золотий батон. У Верховній раді Мисик справно кнопкодавив, позував з георгіївською стрічкою, ставив підписи під диктаторськими законами, а на рідній Харківщині масово будував храми Московського патріархату. Після майдану він жодного разу так і не засудив злочини регіоналів, не відмовився від проросійських поглядів. Натомість відзначився поправкою до бюджету яка мала скасувати безвіз для України. Думаю, казати про те в чиїх інтересах діяв і буде діяти Мисик — не треба», — наголосив Олександр Черненко.

На думку Черненка, керівництво області допомагає Володимиру Мисику, не зважаючи на ризики.

«Чи пояснював хтось Козицькому поняття продовольча безпека, та наслідки удару по ній проросійського бізнесу — невідомо. Але те, що голова Львівської ОВА сприяє проросійському бізнесу та ставить під загрозу продовольчу безпеку Львівщини — факт», — пише Черненко.

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