41.09 / 42.08 39.20 / 40.44
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В окупованих Херсоні, Мелітополі та Криму пролунали вибухи: що відомо

19:06 28 вересня 2022
вибух

У тимчасово окупованих росією Мелітополі та Херсоні сьогодні чули вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці.

Зокрема, про 8 гучних вибухів написав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Мешканці Мелітополя та Мелітопольського району повідомляють про 8 гучних вибухів», — заявив очільник міста.

За його словами, вони пролунали у південному напрямку від Мелітополя. Також надійшло повідомлення про вибухи на південь від міста.

«У Херсоні чути вибухи», — повідомляють кореспонденти «Суспільного». Офіційної інформації про вибухи в обласному центрі наразі немає.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про можливі вибухи у районі селища Антонівка неподалік міста. Також пишуть про вибухи в районі готелю «Колос» та суду в Олешках.

Крім того, сьогодні, 28 вересня, гучні вибухи було чутно й у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що потужні вибухи пролунали у різних місцях. Мешканці півострова повідомляють про можливі вибухи у районі смт Санаторне поряд з Ялтою. Також в Алупці було чути близько 10 вибухів.

Ні офіційні джерела, ні окупаційна влада поки що ніяк не прокоментували ситуацію.

Нагадаємо, сьогодні окупанти ракетами С-300 та фосфорними бомбами вдарили по Запорізькій області.

219

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олег Винник

«Я по Олегу не бачу, що в нього онкологія»: Іво Бобул розповів про дзвінок Виннику

Вечеря для м'ясоїдів від Людмили Борщ: все склала в сковороду та забула

Вечеря для м’ясоїдів від Людмили Борщ: все склала в сковороду та забула

затримання

Зливали дані про оборонні споруди ЗСУ на фронті: на Донбасі затримано двох агентів ворога

Гороскоп

На Левів чекають великі справи, а на Раків — пропозиції щодо збільшення доходів: прогноз Анжели Перл і Тамари Глоби на 28 вересня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту