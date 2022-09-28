В окупованих Херсоні, Мелітополі та Криму пролунали вибухи: що відомо

У тимчасово окупованих росією Мелітополі та Херсоні сьогодні чули вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці.



Зокрема, про 8 гучних вибухів написав міський голова Мелітополя Іван Федоров.



«Мешканці Мелітополя та Мелітопольського району повідомляють про 8 гучних вибухів», — заявив очільник міста.



За його словами, вони пролунали у південному напрямку від Мелітополя. Також надійшло повідомлення про вибухи на південь від міста.



«У Херсоні чути вибухи», — повідомляють кореспонденти «Суспільного». Офіційної інформації про вибухи в обласному центрі наразі немає.

Місцеві Telegram-канали повідомляють про можливі вибухи у районі селища Антонівка неподалік міста. Також пишуть про вибухи в районі готелю «Колос» та суду в Олешках.

Крім того, сьогодні, 28 вересня, гучні вибухи було чутно й у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що потужні вибухи пролунали у різних місцях. Мешканці півострова повідомляють про можливі вибухи у районі смт Санаторне поряд з Ялтою. Також в Алупці було чути близько 10 вибухів.



Ні офіційні джерела, ні окупаційна влада поки що ніяк не прокоментували ситуацію.



Нагадаємо, сьогодні окупанти ракетами С-300 та фосфорними бомбами вдарили по Запорізькій області.

219

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram