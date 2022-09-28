Окупанти вдарили ракетами С-300 та фосфорними бомбами по Запорізькій області: у населених пунктах великі руйнування (відео)

Запорізька область знову потрапила під обстріл російських загарбників. Вранці 28 вересня путінські війська випустили по місту Гуляйполю три ракети С-300.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Ворожі снаряди зруйнували будівлю історичного значення у центрі міста.

«Знакове місто Пологівського району сьогодні вранці зазнало підступного обстрілу. Ворог влучив трьома ракетами С300 у центр міста. Зруйновано будівлю, яка мала статус історичної пам'ятки. Пошкоджено дорогу», — розповів він.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

У місцевих Telegram-канал з'явилися кадри з місця прильоту ракет. Судячи з фото, будівлю знищено повністю. Ймовірно, ударною хвилею пошкоджено й інші будівлі, які були поруч.

Також у ніч проти середи, 28 вересня, російські війська вдарили фосфорними снарядами по одному з сіл Запорізької області. Про це повідомили у Запорізькій окремій бригаді тероборони.

«Ці боєприпаси підпалюють все, що горить. Найбільше від них страждають громадяни. Згоріли кілька будинків, школа», — йдеться у повідомленні.

Крім того, як розповів секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, за минулу добу росіяни відкривали вогонь з танків, мінометів та артилерії біля населених пунктів Микільське, Пречистівка, Нескучне, Новомиколаївка, Времівка, Темирівка та Ольгівське.

Нагадаємо, українські військові минулої доби ліквідували ще 400 російських окупантів. Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення до нашої країни перевищили 58 тисяч.

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