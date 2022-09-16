У Луганську пролунав потужний вибух у будівлі «генпрокуратури ЛНР», а в Херсоні — в адміністрації окупантів
У п'ятницю, 16 вересня, в окупованому Луганську пролунав вибух у так званій «генпрокуратурі «народної республіки».
Про це повідомляє «Інсайдер».
"Удари "по центрам прийняття рішень" почалися. Це вам за обстріл громадянської інфраструктури, сволота", - пишуть журналісти.
Повідомляється, що район оточили. Окупаційна влада повідомляє, що в результаті вибуху є загиблі. Одне з російських інформагентств повідомило, що вибух стався у кабінеті так званого генпрокурора.
На вулиці в центрі міста було видно машини вибухотехніків та "швидкі". Деталі уточнюються.
Попередньо це був не ракетний удар, а хтось приніс у будівлю вибухівку і підірвав.
Також «бавовна» сталася у центрі Херсона біля адміністрації окупантів.
У момент удару в приміщенні приходила нарада «глав» адміністрацій та округів.
Втім, інформація про місце прильоту відрізняється. Одні пишуть, що прилетіло до будівлі апеляційного суду, де окупанти мали комендатуру, інші, що у ВДА, де був кабінет гауляйтера Стремоусова.
РосЗМІ пишуть, що серед співробітників адміністрації є загиблі та поранені.
Українська сторона обстрілу не коментувала.
У кадрі видно російських вояк, які метушаться довкола. Повідомляється, що поранення отримала "начальник Департаменту праці", а її водій загинув.
Нагадаємо, наприкінці серпня в окупованому Бердянську підірвали автомобіль «заступника начальника ДАІ» Олександра Колесникова. Він помер у лікарні.1053
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