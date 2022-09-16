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Події

У Луганську пролунав потужний вибух у будівлі «генпрокуратури ЛНР», а в Херсоні — в адміністрації окупантів

13:08 16 вересня 2022
Місце вибуху

У п'ятницю, 16 вересня, в окупованому Луганську пролунав вибух у так званій «генпрокуратурі «народної республіки».

Про це повідомляє «Інсайдер».

 

"Удари "по центрам прийняття рішень" почалися. Це вам за обстріл громадянської інфраструктури, сволота", - пишуть журналісти.

Повідомляється, що район оточили. Окупаційна влада повідомляє, що в результаті вибуху є загиблі. Одне з російських інформагентств повідомило, що вибух стався у кабінеті так званого генпрокурора.

На вулиці в центрі міста було видно машини вибухотехніків та "швидкі". Деталі уточнюються.

Попередньо це був не ракетний удар, а хтось приніс у будівлю вибухівку і підірвав.

 

Також «бавовна» сталася у центрі Херсона біля адміністрації окупантів.

У момент удару в приміщенні приходила нарада «глав» адміністрацій та округів.

Втім, інформація про місце прильоту відрізняється. Одні пишуть, що прилетіло до будівлі апеляційного суду, де окупанти мали комендатуру, інші, що у ВДА, де був кабінет гауляйтера Стремоусова.

 

РосЗМІ пишуть, що серед співробітників адміністрації є загиблі та поранені.

Українська сторона обстрілу не коментувала.

У кадрі видно російських вояк, які метушаться довкола. Повідомляється, що поранення отримала "начальник Департаменту праці", а її водій загинув.

 

Нагадаємо, наприкінці серпня в окупованому Бердянську підірвали автомобіль «заступника начальника ДАІ» Олександра Колесникова. Він помер у лікарні.

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