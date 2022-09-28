Відновити справедливість та повернути свої землі: Зеленський пояснив, чим має закінчитися війна для України

Україна, попри оголошену кремлем безглузду мобілізацію, має повернути всі свої тимчасово окуповані території, і тільки тоді можна буде говорити про закінчення війни.



Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами та викладачами Гарвардського університету, повідомили в Офісі президента.



«Якщо не буде чітко зрозуміло, що ми повернули свою землю, війна закінчилася і ось він — мир, а щось буде завжди під питанням, якась не деокупована частина, а інша частина — у якомусь компромісі, то повірте мені, росія все одно повертатиметься до окупації нашої землі», — зазначив глава держави.



Президент зазначив, що Україна, на жаль, не зможе повернути своїх загиблих громадян, але може точно відновити справедливість, яка починається з повернення своєї землі.



Зеленський переконаний, що війна росії проти України продемонструвала необхідність перезавантаження міжнародних інституцій, які мають реагувати швидше, бажано — превентивно, а не чекати поганого результату.



Також, на його думку, можна вірити чи не вірити в загрози росії щодо застосування ядерної зброї, але світ має бути міцним і не боятися залякувань з боку того чи іншого агресора.



«Бо таких загроз буде ще багато. Щоб їх було менше, має бути системно виписано, якою буде реакція. Навіть на слова чи наміри. Щоб такі військово-політичні керівники боялися навіть думати загрожувати будь-якій державі чим завгодно — ядерною зброєю, голодом, анексією. або окупацією», — сказав Зеленський.



Президент переконаний, що Україна може надати приклад таких змін у системі міжнародної безпеки, адже саме на території нашої країни агресор порушував права людини, катував, ґвалтував, захоплював атомну електростанцію, загрожував ядерною зброєю тощо. Тому, як зазначив глава держави, Міжнародна робоча група на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном напрацювала рекомендації щодо гарантій безпеки для нашої країни.



«Ми направили їх світовим лідерам і хотіли б їх застосувати. Важливо, щоб країни, які опиняються в небезпеці, за короткий час могли отримати і зброю, і санкції проти агресора, і фінансову допомогу», — наголосив Володимир Зеленський.



Зеленський також заявив, що спроба росії організувати черговий «кримський сценарій» на тимчасово окупованих українських територіях нічого не означатиме для Києва та ЗСУ. Україна продовжуватиме звільняти свої землі.

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