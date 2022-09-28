Ворог тричі вдарив по Дніпропетровській області: постраждали житлові будинки та інфраструктура

Російські фашисти всю ніч тероризували Нікопольський район Дніпропетровської області «Градами» та важкою артилерією.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

Внаслідок атак постраждали понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газопроводи та 6 ліній електропередач.

Ворожі снаряди залишили без світла майже 8 тисяч сімей. Аварійні бригади енергетиків розпочнуть роботу як тільки мине загроза нових обстрілів, повідомив Резніченко.

У Марганецькій громаді наслідки атаки з'ясовуються. На місці працюють рятувальники та поліція. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, цілодобово раніше за добу від ворожих обстрілів постраждали понад 50 мирних населених пунктів.

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