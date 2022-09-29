Допоможуть Венера та Меркурій: яким знакам зодіаку пощастить у жовтні 2022 року
Жовтень, на початку якого Меркурій перестане бути ретроградним, обіцяє бути дуже успішним для всіх знаків зодіаку.
Як стверджує slovofraza.com, за це слід дякувати Венері та Меркурію, які знаходитимуться в ідеальному становищі щодо зірок. Втім, є три знаки, яким везтиме трохи більше, ніж решті.
Терези
Венера для Терезів є не найважливішою планетою, але її енергетика багато у чому визначає їхню долю. Те саме стосується і Меркурія. Для представників цього знаку сукупна сила цих двох планет є максимальною. Це означає, що в такі місяці, як цей жовтень, Терези є найбільш щасливими людьми на Землі.
Меркурій всіляко підтримуватиме у Терезах потяг до чогось нового. Завдяки цій планеті Терези частіше досягатимуть стану потоку. Венера ж підтримуватиме правильні фізичні кондиції та формуватиме в цих людях безумовну любов до миру та всього, що відбувається. Це напрочуд вдалий збіг обставин, який в астрології буває не часто. Астрологи радять скористатися цим максимально. На представників цього знаку чекає успіх як у коханні, так і у справах, причому є всі шанси досягти успіху відразу і там, і там.
Діва
Удача Дів базуватиметься на силі Меркурія, який є для них найважливішою планетою з усіх. Цей жовтень буде часом фінансового зростання. Діви зможуть знайти спосіб збагатитися, але якщо зараз вони переживають не найкращі часи через проблеми у діловій сфері, то Меркурій допоможе знайти найкраще їхнє рішення, причому у найкоротші терміни.
Риби
На Риб очікує стрімке поліпшення настрою. Венера є для них головним покровителем, тому жовтень може пройти успішно. Головна умова для досягнення щастя — вміння правильно розставляти пріоритети. Венера дасть сили на досягнення успіху у будь-яких нових чи незакінчених справах. Важливо лише зрозуміти, що зараз стоїть понад усе.
У той же час астрологи попереджають про шість важких днів жовтня, коли найменша сварка може вилитися в серйозне протистояння. Ці дні йдуть практично один за одним наприкінці місяця.
Фото Pixabay93
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