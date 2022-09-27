Навіть дрібна сварка може перерости у справжню війну: астрологи назвали шість найнебезпечніших днів жовтня

Астрологи називають 27 вересня днем, коли відносини перевірятимуться на міцність — будь-яка сварка може перерости у серйозне протистояння та призвести до розриву.

А у жовтні, як стверджує slovofraza, таких днів буде шість і вони йдуть один за одним, що надає їм більше непередбачуваності та небезпеки.

22 жовтня — з'єднання Венери та Сонця.

З'єднання означає, що два об'єкти опиняться по одній стороні від Землі. Венера та Сонце почнуть боротьбу за вплив, що виллється у різкі перепади настрою. У такі дні, як цей, краще не робити необдуманих вчинків і не провокувати скандалів. Навіть найдрібніша сварка може швидко перерости у справжню війну. Будьте добрішими цього дня і ні з ким не сперечайтеся, навіть якщо ви будете впевнені на сто відсотків у своїй правоті.

23 жовтня — перехід Венери на Знак Скорпіона

З 23 жовтня до 15 листопада планета перебуватиме у Скорпіоні. Венера почне повільно втрачати свої сили, позбавляючи нас удачі дедалі більше. Сам цей день буде дивним, оскільки енергетика Венери викличе сумніви та страхи. У нас з'явиться потяг до лінощів і бажання перекласти відповідальність на чужі плечі. Звісно, краще цього не робити, оскільки це може спровокувати шквал проблем.

25 жовтня — часткове сонячне затемнення в Скорпіоні

Цього дня можуть статися незворотні події у сфері кохання, з якими нам доведеться просто змиритися. Не варто цього дня розповідати людям про свої плани та амбіції. На тлі занепаду Венери затемнення стане ще небезпечнішим, ніж могло б бути. Багато людей відчують 25 числа якийсь неприємний внутрішній укол — незрозумілий внутрішній голос, який може спрямувати нас неправильним шляхом. Шостому почуттю цього дня краще не довіряти.

28 жовтня — повернення Юпітера у Знак Риб

Цього дня планета-гігант повернеться до Риб, де залишиться аж до 19 грудня. Наше натхнення пропаде, через що багатьом захочеться залишити розпочату раніше справу. Само собою, чинити таким чином 28 числа або в найближчі пару місяців точно не варто. Не бійтеся перешкод на шляху та вирішуйте проблеми максимально швидко, не ховаючи їх у далеку скриньку. Це і буде головним секретом збереження щастя цього дня.

29 жовтня — перехід Меркурія у Знак Скорпіона

Скорпіон не гармоніює з Меркурієм, тож такий перехід не принесе нам майже нічого доброго. «Майже», тому що в цей день і загалом протягом усього періоду перебування планети в цьому Знаку до 16 листопада, нам буде трохи простіше займатися здобуттям нових знань. Чого варто побоюватися найбільше, так це подорожей та спонтанних поїздок на автомобілі та інших видах транспорту. 29 жовтня краще побути вдома та нікуди не їхати без мети. У цей день бажано не витрачати зайвих грошей на себе. Помірні витрати на сім'ю та будинок дозволено, але астрологи все одно радять сильно не захоплюватися.

Матеріал «Складний час для Близнюків та різкі зміни в житті Дів: гороскоп на 26 вересня — 2 жовтня 2022 року» читайте на нашому сайті.

Раніше астрологиня Анжела Перл розповіла, як позначиться на житті людей ретроградність Меркурія, яка триватиме до 2 жовтня.

Фото Pixabay

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