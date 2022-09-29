Настають «золоті дні»: синопткиня порадувала українців прогнозом погоди на найближчі дні

В Україні, де останніми днями потеплішало, найближчі два дні очікуються дуже теплими, хоч місцями й дощитиме.

За прогнозами синопткині Наталії Діденко, 30 вересня, на Віри, Надії, Любові та Софії, температура повітря в Україні становитиме +18+23 градуси, на сході — до +24, а на півдні місцями аж до +25+27 градусів. Свіжіше буде у західних областях — до +16+21 градусу.

Дощі пройдуть вночі на півночі, у центрі та на півдні країни.

Вдень 30 вересня дощитиме у центральній частині, на крайньому заході, на Харківщині, Полтавщині, у Дніпрі з районами. На решті території в денні години — без істотних опадів.

В Києві у п'ятницю температура повітря очікується досить високою — до +19+21 градусу. Дощитиме лише найближчої ночі, а вдень 30 вересня буде лише вогко.

Тепла погода утримається і у суботу, 1 жовтня. А у неділю, 2 жовтня небо затягне дощовими хмарами та стане холодніше.

Нагадаємо, що заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що з 3 до 6 жовтня погоду в Україні визначатимуть циклони та атмосферні фронти. Погода буде дощовою та вітряною. Ночами термометри покажуть 8−14 градусів тепла, на півдні — до 18 вище за нуль. Вдень очікується 11−17 градусів тепла, а у південних та східних областях вдень стовпчики термометрів коливатимуться у межах від 18 до 23 градусів тепла.

Фото Pixabay

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