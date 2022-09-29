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Події

Готували провокації на день народження кремлівського фюрера: в Одесі затримали агентів фсб

18:11 29 вересня 2022
Співробітники СБУ та затримані

Співробітники СБУ, які нещодавно затримали агентів росії на зборі розвідданих щодо фортифікаційних укріплень поблизу Краматорська та Запоріжжя, викрили в Одесі агентурну мережу ворога.

Як повідомляють в Службі безпеки України, запроданці збирали інформацію щодо співробітників правоохоронних органів, проукраїнських активістів та учасників АТО для формування так званих «списків зачистки», якби росіянам вдалося захопити область; проводили провокаційні акції та спеціальні інформаційні операції про нібито підтримку одеситами «руского міра», а також купували зброю та супутні товари для російських ДРГ, які планували «закинути» у місто.

«Зокрема, 22 серпня вони провели провокаційну акцію в Одесі до дня державного прапора рф: вивісили ворожий триколор із надписом „Одесса — русский город“ і передали ці фото для російських ЗМІ. Наступною акцією мало стати „привітання путіна з днем народження“ 7 жовтня. Агенти планували створити картинку нібито українська Одеса щиро вітає президента рф», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

Оскільки для завдань ворожим агентам були потрібні гроші, вони намагалися викрасти одного з місцевих проукраїнських бізнесменів, за якого планували вимагати викуп. Чоловіка збиралися тримати у підвалі на наркотиках і під загрозою фізичного насильства примусити переоформити нерухомість та віддати цінні речі.

Фото СБУ

На цьому вони й «погоріли» — завдяки діям СБУ на випередження зловмисників вдалося затримати під час спроби викрадення бізнесмена.

Раніше повідомлялося про затримання співробітниками спецслужби бізнесмена з Димерки, який пішов на співпрацю з загарбниками під час окупаціїї Київщини.

Фото СБУ

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