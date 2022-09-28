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Події

Зливали дані про оборонні споруди ЗСУ на фронті: на Донбасі затримано двох агентів ворога

19:51 28 вересня 2022
затримання

СБУ викрила чергових агентів росії, які збирали розвіддані про фортифікаційні укріплення поблизу Краматорська та Запоріжжя.

Як повідомили у спецслужбі, зрадники розвідували бойові позиції та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.

Крім того, вони передавали ворогові інформацію про геолокацію та інженерні особливості фортифікаційних споруд поблизу ліній східного та південного фронтів.

Один з ворожих поплічників затриманий внаслідок спецоперації контррозвідки СБУ у Краматорську. За вказівкою росіян, він мав збирати розвіддані з питань оборони міста.

Ще одного російського агента співробітники СБУ затримали у Покровську. Молода жінка розвідувала місця дислокації та маршрути руху українських військ у прифронтових районах Донбасу та Запоріжжя.

Для цього вона об'їжджала території обох регіонів та приховано спостерігала за об'єктами ЗСУ.

Наразі російським агентам повідомлено про підозру у держзраді. Обидва зрадники перебувають під вартою.

Нагадаємо, днями СБУ знешкодила російського агента, який наводив дрони-камікадзе на об'єкти на Одещині.

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Зливали дані про оборонні споруди ЗСУ на фронті: на Донбасі затримано двох агентів ворога

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