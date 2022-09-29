Забезпечував ворога пальним і допитував бранців: затримано призначеного окупантами «гауляйтера» села Димер під Києвом

Співробітники СБУ продовжують затримувати колаборантів. Так, нещодавно у звільненому Куп'янську було затримано так званого «начальника народної міліції» Балаклії, що на Харківщині, а наразі спецслужбі попався «заступник голови сільради» Димерки на Київщині.

Як повідомили в Службі безпеки України, колаборант забезпечував пальним військову техніку загарбників, налагодив постачання газу, електроенергії і продуктів до місць базування ворога. Також він брав участь у допитах незаконно ув’язнених громадян, у тому числі й представників Товариства Червоного Хреста України, з яких рашисти «вибивали» інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони і адреси проживання учасників АТО.

«Свої злочинні дії зловмисник координував з командиром підрозділу окупантів, полковником зс рф з позивним „отєц Кіріл“. Колаборант — місцевий підприємець, який добровільно погодився співпрацювати з агресорами на посаді „заступника голови Димерської селищної ради“ і „директора комбінату комунальних підприємств“. Після звільнення Димера зловмисник переховувався від правосуддя на території інших регіонів України, проте співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали», — йдеться у повідомленні.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111−1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Солом’янський районний суд Києва обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали автомобіль місцевої колаборантки Олени Шапурової. За інформацією мелітопольського голови Івана Федорова, зрадниця жива, проте злякалася до напівсмерті.

Фото СБУ

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