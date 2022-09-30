Незважаючи на анулювання ліцензій російського букмекера 1xBet на роботу в Україн, низка операторів азартних ігор, пов'язаних з російською букмекерською конторою, які є по суті її мережею, мають ліцензії та успішно працюють у нашій країні. Про це йдеться у журналістському розслідуванні. Зокрема, журналісти InformNapalm перевірили низку онлайн-казино, які отримали ліцензію на роботу в Україні, та виявили, що деякі з них пов'язані з 1xBet.

«Так, наприклад, ще у жовтні 2021 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензію ТОВ „Мелбет“. Брендом Melbet сьогодні володіє російське ТОВ „Мелофон“, а раніше власником цього бренду виступало ТОВ „Селебріті“, попередня назва якого була „1ХСТАВКА“, а це прямо афілійований з 1xBet букмекерський бренд, що вже підтверджувалося журналістськими розслідуваннями», — пише InformNapal.

Вочевидь після піднятого галасу в Україні навколо 1xBet, зазначають в InformNapalm, в червні 2022 року ТОВ «Мелбет» вирішило «замести сліди» та перейменувалось у ТОВ «ПОІНТЛОТО».

«Окрім того, в січні 2022 року КРАІЛ видала ліцензію ТОВ „Плей Фан Інвестмент“ на роботу онлайн-казино FanSport. Власником цієї ТОВ є Клещук Олександр Олександрович, який був акціонером та членом Наглядової ради PINbank разом з „куратором грального бізнесу в України“ Борисом Баумом та Михайлом Спектром. Останній займається розвитком бренду 1xBet в Україні. Зв’язок між Клещуком та Спектром прослідковується по ряду компаній», — йдеться у розслідуванні.

Профільна спільнота Gaming Capital ще у липні помітила однаковість сайтів 1xBet та Fan Sport: в них один й той самий інтерфейс та завжди ондакові коефіцієнти.

«Це не дивно, бо FanSport використовує платформу BetB2B, яка є дочірньою компанією 1xBet по розробці забезпечення материнському бренду та мережі пов’язаних з ним сайтів казино», — говорять журналісти-розслідувачі.

Таким пов’язаним з 1xBet брендом, за їхньою інформацією, є також BetWinner, який також користується платформою BetB2B російського букмекера.

«Цей бренд поки ще не встиг отримати ліцензій на роботу в Україні, але вочевидь готується до цього, бо в січні 2022 року в Україні була зареєстрована торговельна марка BetWinner. Зазначається, що брендом BetWinner оперує кіпрська компанія Marikit Holdings Limited, директор якої Сніжана Школа також є директором компанії ZAVBIN LTD, яка оперує іншим брендом азартних ігор 1хСлотс, що належить 1xBet», — йдеться в розслідуванні.

Більше того, журналісти перевірили файли української та російської локалізації Мелбет, Поінтлото, Fan Sport та BetWinner і виявили, що вони майже повністю ідентичні — починаючи із назв файлів на сайтах і закінчуючи довжиною цих файлів. Також в кодах цих всіх сайтів повністю однакові CMS — системи управління контентом.

В InformNapalm наголошують, що все вказує на бажання росіян побудувати в Україні велику мережу по збору особистих даних гравців, які як плата за можливість працювати в рф можуть бути передані російським спецслужбам для вербування агентів в Україні.

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