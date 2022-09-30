Найсильніша росіянка «відростила» м'язи більші, ніж у чоловіка: вражаючі фото

31-річна російська культуристка Наталія Кузнєцова привертає увагу оточуючих, де б вона не знаходилася.

Уродженка Чити вражає своїми антропометричними даними. При зрості 170 см жінка важить 102 кг, об'єм її біцепса 47 см, а ноги — 75 см. Наталія зізнається, що для досягнення результатів використовує стероїди та блокатори естрогенів, але наголошує, що змагання, в яких вона бере участь (наприклад, зараз вона змагається у відкритому чемпіонаті Чорногорії), не тестують на такі речовини, тому все відбувається за правилами.

Додамо, що Кузнєцова почала займатися бодібілдингом та пауерліфтингом у 14 років. З того часу з 40-кілограмової мініатюрної дівчини вона перетворилася на гору м'язів. У соціальних мережах спортсменка відома під ніком Амазонка й має величезну популярність — зокрема, у її сторінки в Instagram мільйон передплатників.

До речі, зі своїм нинішнім чоловіком Владиславом спортсменка познайомилася десять років тому. Той факт, що у нього біцепси менші, ніж у неї, зовсім не турбує пару. Обидва при цьому наголошують, що взаємне кохання — запорука їхніх здорових стосунків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Оксана Оробець перемогла на найпрестижнішому фітнес-турнірі у світі.

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