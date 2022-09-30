McDonald's відкрив зали у 10 ресторанах Києва: де можна поїсти всередині

В компанії McDonald’s, яка 20 вересня відновила роботу в Києві з відкриття кількох ресторанів на лівому березі Дніпра та доставки своєї продукції клієнтам, повідомили про повноцінний запуск роботи десяти закладів.

«Соковитий „Біг Мак“, хрусткі „Чікен МакНагетс“ та неповторна картопля фрі готові до зустрічі з вами. Хочемо скоріше з усіма побачитися, проте маємо застерегти щодо можливості довгих черг. Тому плануйте свій час та пам’ятайте, що відтепер ми відкриті щодня», — повідомили в компанії.

Наразі повноцінно працюють ресторани за наступними адресами:

просп. Гагаріна, 2-А;

просп. Бажана, 3-Б;

вул. Михайла Гришка, 7;

вул. Теодора Драйзера, 4;

вул. Вишгородська, 33-А;

вул. Велика Васильківська, 22;

просп. Броварський, 27;

просп. Академіка Палладіна, 7-А;

просп. Леся Курбаса, 19-А;

просп. Оболонський, 26-А.

Нагадаємо, що про відновлення роботи у столиці, а також у західних регіонах в компанії повідомляли ще на початку серпня.

Фото зі сторінки McDonald's в соцмережах

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