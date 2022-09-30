Україну позбавили статусу країни-господарки чемпіонату Європи з волейболу

Функціонери Європейської конфедерації волейболу (ЕКВ) відібрали в України право проведення чоловічого чемпіонату Європи, що відбудеться в 2023 році. Нагадаємо, наша збірна вперше в історії дійшла до чвертьфіналу чемпіонату світу, де програла Словенії (1:3).

Ще влітку президент Федерації волейболу України Михайло Мельник зазначав, що така ймовірність є доволі високою, оскільки в нашій країні триває повномасштабна війна, і зараз припущення функціонера лише підтвердилися.

«Те, що нас позбавили статусу господарів чемпіонату Європи, було цілком очікувано, тому що це фінальна частина, а в нас ще триває війна, — наводить слова Михайла Мельника сайт «Суспільне. Спорт». — Якщо навіть уявити, що вона завтра закінчиться, то навряд чи ми будемо готові приймати континентальну першість, адже не всі захочуть до нас приїхати. Та й державі буде не до залів, я так гадаю.

А те, що ми отримали взамін — це участь у фінальній частині Євро-2023. Ми не брали участі у кваліфікації, а вона вже завершилася. Я не знаю, яким чином це буде організовано, бо вони мені ще раніше натякали на це. Але запевнили, щоб ми не переживали, адже дадуть місце у фінальній частині. Напевно, дадуть «вайлд-кард». Тому що без відбору ми не мали бути там, адже на останньому Євро були тринадцятими, а проходить лише топ-8 автоматично.

Також керівництво ЄКВ запропонувало нам обмін на проведення турніру Євро-2025. Я лише вчора приїхав із Генерального конгресу, де зустрічався з функціонерами та, зокрема, президентом ЄКВ. Він підтвердив цю пропозицію про чемпіонат Європи у 2025 році. Але я попросив не поспішати, бо поки що гарантувати не можу й організацію цих змагань. У нас немає жодної зали, яка б підходила для чемпіонату Європи — у нас і в мирний час були проблеми з тим, як її приймати. Тобто нам дали можливість взяти на себе роль господарів Євро-2025, хіба що ми самі не зможемо нею скористатися".

Додамо, що замість України право провести матчі чемпіонату Європи отримав Ізраїль. Інші три країни-господарки континентальної першості залишилися незмінними — Італія, Північна Македонія та Болгарія. А ось точні дати проведення турніру поки що невідомі.

Зазначимо, що збірна України раніше шість разів брала участь у чемпіонатах Європи. Найкращим результатом «жовто-синіх» є вихід до чвертьфіналу 2019-го, де наші хлопці у завзятій боротьбі поступилися майбутнім тріумфаторам сербам.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з волейболу «пролетіла» повз фінал Золотої Євроліги.

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