Україна з найкращим результатом в історії залишилася без півфіналу ЧС з волейболу: відеоогляд матчу

У середу, 8 вересня, чоловіча збірна України з волейболу, яка у трьох сетах обіграла Нідерланди, провела в Любляні проти одних із господарів турніру словенців (на хвилиночку, триразових віцечемпіонів Європи) поєдинок ¼ фіналу чемпіонату світу, який після усунення росії проходить у Польщі (Катовіце, Глівіце) та Словенії (Любляна) за участю 24 команд.

Підопічні латвійського фахівця Угіса Крастіньша блискуче розпочали поєдинок (до речі, перший чвертьфінал ЧС в історії «жовто-синіх») із 9-ю командою світового рейтингу (наші хлопці розташовувалися на 15-й позиції), упевнено забравши перший сет, але потім словенці в напруженому протистоянні все ж таки схилили шальки терезів на свою користь — 1:3 (25:18, 24:26, 19:25, 23:25).

Найрезультативнішим у складі нашої команди став Олег Плотницький (28 очок). У словенців найбільше пунктів набрав Клемен Чебуль (23).

В іншому поєдинку за путівку до півфіналу Італія в напруженому протистоянні здолала Францію — 3:2. Саме апеннінці стануть наступним суперником Словенії в матчі, який відбудеться 10 вересня в польському Катовіце.

Додамо, що ще у двох чвертьфінальних поєдинках у четвер, 8 вересня, зіграють Аргентина — Бразилія та Польща — США.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чоловіча збірна України з волейболу на чемпіонаті Європи-2021 дійшла до 1/8 фіналу.

Фото volleyballworld.com

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