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Події

Вистрілив у ногу, а куля зачепила артерію: на Буковині чоловіка звинувачують у навмисному вбивстві односельця

13:43 30 вересня 2022
Місце злочину

У Вижницькому районі на Буковині сварка між двома односельцями закінчилася смертю одного з них і арештом іншого.

Як повідомляють в Чернівецькій обласній прокуратурі, 37-річному жителю села Сергіїв Вижницького району, підозрюваному в умисному вбивстві односельця (ч. 1 ст. 115 КК України), обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

«28 вересня цього року під час конфлікту з 24-річним чоловіком, підозрюваний застосував вогнепальну зброю. Громадянин вистрілив у ногу потерпілого з мисливського карабіну. Вогнепальне поранення виявилося смертельним — куля зачепила артерію», — зазначили в прокуратурі.

А в поліції уточнили, що пострілів було кілька: «Потерпілий прийшов вночі до помешкання 37-річного односельця, де між чоловіками виникла суперечка. Під час інциденту власник господарства застосував свій мисливський карабін і здійснив декілька пострілів у повітря та один — у сторону огорожі, біля якої стояв молодик. Одна з куль потрапила чоловікові в ногу. Отримане вогнепальне поранення виявилося смертельним і потерпілий помер у лікарні під час надання медичної допомоги».

Нагадаємо, що в Києві поліції затримала одесита, який під час застілля побив свого товарища — останній помер наступного дня у лікарні.

Фото Національної поліції

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