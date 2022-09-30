Журналіст показав, як рашисти збираються тікати з Лимана

Журналіст Юрій Бутусов, який раніше розповів, що ЗСУ організували окупантам у Лимані «котел», показав, як рашисти збираються залишати місто.

На своїй сторінці у соцмережах він виклав фото, зняте з БПЛА, на якому показано велику колону військової техніки, а також вкрадені у місцевих жителів машини.

«Російська колона з бойових машин і краденого цивільного транспорту зараз у селі Зарічне, готується прорватися до Торського і вийти з оточення. Ця вулиця — єдиний шлях, на якому росіяни накопичуватимуться, щоб втекти. Шлях прострілюється українцями», — пише Бутусов і показує фото, зроблене півтори години тому з українського безпілотника

Фото зі сторінки Ю.Бутусова

За його словами, російські війська сформували колони в Лимані, які починають рух і намагатимуться вирватися з оточення ще до темряви.

«Росіяни побоюються, що в темряві наша піхота вийде за Торське і будь-який рух буде взагалі неможливим. Поспішають», — додав він.

Тим часом у мережу виклали відео, зняте у районі Лимана. На дорозі багато знищеної ворожої техніки.

Як повідомив «Суспільному» речник східного угруповання військ Сергій Череватий, на Лиманському напрямку триває операція з оточення російського угрупування. «Під вогневим контролем ЗСУ фактично всі підходи, логістичні шляхи противника по яких він доставляв боєприпаси та живу силу», — зазначив він та додав, що наразі операція знаходиться на етапі завершення оточення.

За словами речника, біля Лимана російська армія набагато сильніше укріплена, а підрозділи досить підготовлені та мотивовані. Але Генеральний штаб та штаб на місцях переграли рашистів тактично.

Нагадаємо, що українські військові увійшли до Ямполя, що недалеко від Лимана. Відповідне відео виклали у мережу. Тим часом у Генштабі поки не називають населенні пункти, куди увійшли підрозділи Сил оборони.

Фото зі сторінки Юрія Бутусова

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