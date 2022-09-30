«ЗСУ загнали в „котел“ російську армію в районі Лимана»: Юрій Бутусов розповідає про помсту українців за Іловайськ

Президент Володимир Зеленський напередодні потуг путіна анексувати захоплені росією території України заявив, що війна закінчиться, коли Україна поверне свої землі. Зокрема, після звільнення Харківщини ЗСУ щодня витісняють ворога з Луганської області. Про оточення рашистів під Лиманом написав у Фейсбуці військовий журналіст Юрій Бутусов.



«ЗСУ загнали в «котел» головні сили 20-ї загальновійськової армії ЗС РФ в районі Лиман-Ямпіль: українці можуть помститися за Іловайськ у багаторазовому розмірі , — пише Юрій Бутусов. — Судячи з карт оперативної обстановки російського каналу Рибар (канал російської пропаганди), ЗСУ домоглися повного оточення угруповання 20-ї армії, яке зосередило всі сили для оборони міста Лиман та селища Ямпіль.

Російське керівництво намагалося утримати за будь-яку ціну два важливі міста Донецької області — Лиман та Ямпіль. Причини очевидно політичні. Однак зупинити наступ ЗСУ росіянам не вдалося.

Українські війська взяли під вогневий контроль останню трасу постачання оточених — Кремінна-Лиман. І тепер постачання російського угруповання перерізане.

Розгром росіян у «котлі» став неминучим, питання лише у його масштабах. І дуже символічно, що це стало очевидним саме в той день, коли Росія збирається приєднувати Донбас.

Путін збирається на словах приєднати те, що він не спроможний утримати силою зброї.

Останній раз у «котел» радянська/російська армія потрапляла у квітні 1945 року під час німецького контрудара під Бауценом.

У ході війни починаючи з 2014-го року, і у 2022-му також, українські частини неодноразово потрапляли в оперативне оточення, а одного разу потрапили в «котел» під Іловайськом. Тоді було оточено близько 1300 українських українських воїнів, у ході прориву із «котла» за один день загинуло 270 наших воїнів.

Тепер українці мають шанс помститися.



Разом з тим, слід зазначити, що підстав заздалегідь святкувати перемогу немає — ми отримали історичний шанс за війну покарати ворога, але цей шанс ще належить реалізувати.

Визначні успіхи ЗСУ дивують, тому що ЗС РФ, як і раніше, кратно перевершує нашу армію в артилерії, авіації, бронетехніці, боєприпасах.

Щоб добити ворога і не дозволити вискочити з пастки, треба ще зробити багато зусиль. Великих втрат у техніці та озброєнні росіянам вже не уникнути, але важливо не дати вискочити з «котла» оточеним. Повна ліквідація оточеного угруповання, крім інформаційно-політичного ефекту, призведе до дірки в російському фронті і унеможливить тривале утримання окупантами кордону Сватово-Кременна.

У Росії немає військ, рівних українським «Азову» та морпіхам, вони не здатні довго оборонятися в оточенні, тому росіяни найближчим часом зроблять спроби втекти, кинувши озброєння та підрозділи прикриття, як втекли раніше з Балаклії та Ізюму".

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