41.03 / 41.93 39.45 / 40.70
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ЗСУ можуть зайти до Криму вже 2022 року: полковник назвав умову

18:49 30 вересня 2022
Крим

Збройні сили України можуть зайти до тимчасово окупованого Криму ще у 2022 року.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник Збройних Сил України у запасі Роман Світан у програмі «Право на владу», передає УНІАН.

«Просто так жоден генерал не говоритиме, особливо такого рівня і на такі теми. Тому якщо йому дозволили це озвучити, значить, це, як мінімум, те, що планується вже… Причому це вже подано як звільнення Криму українськими військами», — наголосив експерт.

Таким чином він прокоментував заяву колишнього командувача армії США в Європі генерал-лейтенанта Бена Ходжеса про звільнення півострова у 2023 році.

«Захід на територію Криму легко може бути і цього року, особливо, якщо наші війська вийдуть на Мелітополь. Причому останнім часом йдуть дуже великі бої та обстріли в районі Гуляйполя та Оріхового» , — наголосив він.

Як відомо, днями генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що ЗСУ вже до кінця 2022 відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого 2022 року. А до середини 2023 року вони можуть опинитися у Криму.

Ексклюзивний матеріал «Олег Жданов: «Восени ЗСУ вже зможуть і Херсон звільнити, і не лише його» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

334

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Моїсеєв

Борис Моїсеєв все майно переписав на одну людину: розкрилася таємниця заповіту співака

Хейден Панеттьєр

«Крик про допомогу»: колишня Володимира Кличка розповіла про серйозну проблему доньки

Котлети без м&#39;яса

«Бомбезно» смачні котлети без м'яса із трьох продуктів: на смак від «м'ясних» не відрізнити

Крістоф Сумільйон

Титулований жокей зіштовхнув суперника з коня на швидкості 55 км/год: момент потрапив на відео

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту