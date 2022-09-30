ЗСУ можуть зайти до Криму вже 2022 року: полковник назвав умову

Збройні сили України можуть зайти до тимчасово окупованого Криму ще у 2022 року.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник Збройних Сил України у запасі Роман Світан у програмі «Право на владу», передає УНІАН.

«Просто так жоден генерал не говоритиме, особливо такого рівня і на такі теми. Тому якщо йому дозволили це озвучити, значить, це, як мінімум, те, що планується вже… Причому це вже подано як звільнення Криму українськими військами», — наголосив експерт.

Таким чином він прокоментував заяву колишнього командувача армії США в Європі генерал-лейтенанта Бена Ходжеса про звільнення півострова у 2023 році.

«Захід на територію Криму легко може бути і цього року, особливо, якщо наші війська вийдуть на Мелітополь. Причому останнім часом йдуть дуже великі бої та обстріли в районі Гуляйполя та Оріхового» , — наголосив він.

Як відомо, днями генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що ЗСУ вже до кінця 2022 відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого 2022 року. А до середини 2023 року вони можуть опинитися у Криму.

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Фото з Вікіпедії

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