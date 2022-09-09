Останнім часом у тимчасово окупованому Криму триває серія вибухів на військових об'єктах. Однак якоїсь жорсткої реакції з боку Кремля на ці події не було. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що путін просто не може визнати те, що не зміг захистити Крим, оскільки це стане його політичним крахом. Про це Жданов розповів в інтерв'ю «ФАКТАМ».

— Росія не може ніяк відповісти, — каже військовий експерт. — Для того, щоб дати «жорстку відповідь» на «бавовну» у Криму, треба визнати, що все це відбувається завдяки Україні. Вони не можуть цього визнати. Тому що таке зізнання може для путіна означати поразку. Він же казав, що Крим — це святиня, це «скрєпи». Хіба може Україна обстрілювати святиню? Російське суспільство такого не зрозуміє. Це ж виходить, що путін офіційно визнав би, що він не може захистити «святиню»? Для путіна це буде політичною катастрофою.

Путін загнав себе в глухий кут, тому що сьогодні в росії править він, а ідеологія, яку він створював двадцять років. Путін навіть мобілізацію у своїй країні оголосити не може, тому що російське суспільство вважає російську армію найсильнішою у світі. Як пояснити суспільству, що потрібно піднятися з дивана, вимкнути телевізор і йти у військкомат рятувати ситуацію в росії? Тому він і не може визнати, що Україна здатна знищувати військові цілі у Криму. Він же казав, що Крим — це непотоплюваний авіаносець. А що виходить? На захопленому півострові регулярні повітряні тривоги, якась «бавовна» невідомого походження.

Читайте у «ФАКТАХ» повний текст інтерв'ю з Олегом Ждановим «Восени ЗСУ вже зможуть і Херсон звільнити, і не лише його».

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