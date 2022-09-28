До кінця року вийдуть на позиції 23 лютого: Бен Ходжес спрогнозував темпи наступу ЗСУ

При збереженні темпів контрнаступу ЗСУ очікується, що до кінця 2022 року Збройні сили України відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого, а до середини наступного року вони можуть увійти до Криму.

Про це заявив колишній командувач армії США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес в інтерв'ю виданню LRT.

«Я сподіваюся, що… до кінця цього року українські сили відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть у Криму», — заявив він.

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Також Бен Ходжес вважає, що росіяни не зможуть зупинити наступ українців на Херсон. А після взяття Херсона у ЗСУ з'явиться можливість перемістити HIMARS та інші ракетні установки набагато ближче до Криму. Це дуже ускладнить для росії проведення операцій із Криму.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна має план і вона обов'язково повернеться до Криму. А глава Міноборони України Олексій Рєзніков пояснював, що Україна планує повернути Крим за допомогою західної зброї.

Фото Генштабу ЗСУ

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