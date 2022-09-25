«Львів» у меншості на 91-й хвилині вирвав перемогу на полі команди Шарана: відеоогляд матчу чемпіонату України

У неділю, 25 вересня, у Минаї на Закарпатті було зіграно перенесений поєдинок 1-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. Матч 1-го туру

«Минай» — «Львів» — 0:1 (Васильєв, 90+1). На 40-й хвилині вилучено Шишку («Львів»). Юніорські склади — 0:2.

У минулому турі підопічні Володимира Шарана у поєдинку з «Інгульцем» відсвяткували першу за понад рік перемогу в УПЛ. Зрозуміло, «Минай» мав намір досягти успіху і в перенесеній зустрічі проти команди білоруського фахівця Олега Дулуба, яка програла в 4-му турі «Динамо». Тим паче, що раніше усі три зустрічі суперників в УПЛ завершились перемогами «Львова».

Ось тільки «Минаю», який понад тайм грав у більшості (гостей підвів Шишка, який заробив дві жовті картки протягом трьох хвилин), не вдалося перервати сумну серію в матчах з львів'янами і цього разу. Долю зустрічі, в якій за команду Володимира Шарана вперше у сезоні зіграв ексфорвард збірної України Селезньов, вирішив гол Васильєва у компенсований час.

Положення команд:

1. «Колос» — 10 очок (4 матчі);

2. «Шахтар» — 10 (4);

3. «Дніпро-1» — 9 (3);

4. «Зоря» — 9 (4);

5. «Верес» — 9 (4);

6. «Металіст» — 7 (4);

7. «Олександрія» — 7 (3);

8. «Металіст 1925» — 5 (4);

9. «Львів» — 4 (4);

10. «Минай» — 4 (4);

11. «Рух» — 3 (4);

12. «Динамо» — 3 (3);

13. «Чорноморець» — 2 (4);

14. «Інгулець» — 2 (4);

15. «Кривбас» — 1 (4);

16. «Ворскла» — 1 (4).

Бомбардири: 3 голи — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Де Паула Таллес («Рух»); 2 — Андрій Цуріков («Олександрія»), Дмитро Мішньов, Назарій Русин (обидва — «Зоря»), Андрій Борячук («Металіст 1925»), Максим Прядун («Металіст»), Володимир Адамюк («Дніпро-1»), Віталій Буяльський («Динамо»).

У 5-му турі чемпіонату України з футболу зіграють: 30 вересня — «Верес» — «Рух», «Металіст» — «Колос»; 1 жовтня — «Інгулець» — «Ворскла», «Львів» — «Дніпро», «Металіст» — «Шахтар»; 2 жовтня — «Минай» — «Динамо», «Чорноморець» — «Олександрія», «Зоря» — «Кривбас».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що капітан «Зорі» Єгор Назаріна перейшов до «Шахтаря».

Фото ФК «Мінай»

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