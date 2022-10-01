Кінець світу: ураган «Іен» завдав смертельного удару по півдню США

Останні два дні вересня стали жахливими для мешканців Флориди. На цей американський штат обрушився ураган «Іен». Президент США Джо Байден назвав його найсмертоноснішим в історії Флориди. Губернатор штату Рон Десантіс заявив, що подібні природні катастрофи відбуваються раз на 500 років.

Потужний вітер, зливи, хвилі заввишки понад два метри — ось що довелося пережити мешканцям Флориди. Майже 2,5 мільйони будинків у штаті залишилися без електроенергії. Зруйновано чи затоплено тисячі приміщень. Людей третю добу знімають вертольотами з дахів будинків. Тільки у місті Форт-Майєрс, яке найбільше постраждав від «Іена», було здійснено вже не менше 700 подібних вильотів.

На це місто обрушилися потоки морської води. Вулиці перетворилися на річки. Затоплено перші поверхи практично у кожному будинку!

«Мені було дуже страшно, я такого ніколи не бачив. Це були просто найжахливіші звуки. Усюди літали уламки, у будинках вибивало двері та вікна», — розповів журналістам 54-річний Томас Джонсон.

Якимось дивом його будинок уцілів, а от його сусідці Джанель Тіль не пощастило — її житло повністю затоплено. Сусіди допомогли їй — забрали собак Джанель, а вона сама вистрибнула з вікна у воду та попливла. Коли вітер стих, Тіль повернулася додому. Вона відчинила вхідні двері і ледве встигла відскочити убік — зсередини полилася вода! Жінці довелося чекати близько п'яти хвилин, щоби увійти. Все її майно було знищено. «Головне, що я жива», — каже Тіль.

Поки влада Флориди підтвердила загибель 21 людини. На жаль, це остаточні дані. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Ще жодна із груп не змогла дістатися на острів Санібель. Є дані, що всі споруди на ньому повністю зруйновані. Зв'язку із його мешканцями немає.

Також важко визначити точну суму збитків. У Флориді постраждали багато місцевих магазинів. Наприклад, власник магазину відеоігор Джейсон Кроссер розповів, що у нього лише у торговому приміщенні знаходилося товарів на 2 мільйони доларів. Страховка покриє лише 150 тисяч доларів. І в такому становищі опинилося багато бізнесменів.

На Флориду «Іен» прийшов, добряче погосподарював на Кубі. Там ураган залишив без електроенергії 11 мільйонів людей! Вони сидять без світла кілька днів. Це змусило багатьох мешканців Гавани вийти на вулиці із протестом. Учасники стихійної акції стукають сковорідками та каструлями на знак того, що їм нема на чому приготувати їжу. Влада поки не може сказати, коли електрика знову з'явиться в будинках.

Після Флориди ураган вирушив у бік Південної Кароліни. У небезпеці опинилися також жителі Північної Кароліни та Джорджії. За прогнозами синоптиків, «Іен» дещо втратить чинність лише до вечора 1 жовтня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про ураган, який у середині серпня обрушився на країни центральної та південної Європи. Загинули люди у Франції, Італії, Австрії.

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