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Україна

Майже 90 тисяч убитими та зниклими безвісти: у мережі спливли закриті дані про реальні втрати росії у війні

17:44 1 жовтня 2022
Втрати

Станом на 1 жовтня в ході повномасштабної російсько-української війни загинуло 62 984 російських військових. Це випливає з ранкового звіту президенту росії володимиру путіну, інформацію з якого опублікував у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.

«Мої джерела надсилають мені, як вони стверджують, внутрішню переписку функціонерів ПАО „Газпром“», — написав він.

Згідно з інформацією, яку надали джерела, також загинули 18246 російських бійців приватних військових компаній (ПВК). Втрати Росгвардії становлять 4821 вбитими та зниклими безвісти.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на сьогоднішній день в Україні знищено вже 59 610 ворожих військовослужбовців — за добу, що минула, кількість «двохсотих» збільшилася ще на 530 рашистів.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно російський репер наклав на себе руки, протестуючи проти оголошеної в росії мобілізації.

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