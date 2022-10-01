Російський репер наклав на себе руки, протестуючи проти мобілізації

У рф в Краснодарі репер Іван Walkie Петунін покінчив життя самогубством через оголошену в країні мобілізацію, повідомляє Meduza.

Тіло 27-річного музиканта виявили біля однієї з висотних будівель Краснодара. Незадовго до самогубства він опублікував відеозвернення, в якому заявив, що збирається накласти на себе руки через небажання йти на війну.

«На свою душу я гріх вбивства брати не можу і не хочу. Я не готовий вбивати за будь-які ідеали», — сказав Петунін.

За словами Петуніна, у нього була відстрочка від мобілізації через те, що він лежав у психоневрологічному диспансері, але він побоювався, що «найближчими днями часткова мобілізація перетвориться на мобілізацію повну».

Як писали «ФАКТИ», російські військові відловлюватимуть резервістів на кордоні з Грузією.

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