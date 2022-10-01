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Україна

ЗСУ взяли Лиман під контроль (відео)

18:10 1 жовтня 2022
Лиман

Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило, що російські війська більше не контролюють Лиман, повідомляє ВВС News.

«У зв'язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Червоний Лиман на вигідніші рубежі», — сказано в заяві.

 

При цьому, де проходять ці "вигідніші рубежі", у відомстві не уточнили.

Спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону повідомив, що українська армія вже у Лимані, але там точаться бої.

 

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що відповідальність за відступ російських військ з Лиману несе командувач Центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін.

«Обороною цієї ділянки керував командувач Центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін. Той самий Лапін, який отримав зірку героя росії за взяття Лисичанська, хоча де-факто його там і поряд не було. Лапіну віддали в підпорядкування і війська Західного військового округу», — написав Кадиров.

Нагадаємо, загарбники окупували Лиман наприкінці травня та утримувала його понад чотири місяці.

Як писали «ФАКТИ», раніше журналіст Юрій Бутусов показав, як росіяни збираються тікати з Лиману.

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