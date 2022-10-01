ЗСУ взяли Лиман під контроль (відео)

Міністерство оборони Росії офіційно підтвердило, що російські війська більше не контролюють Лиман, повідомляє ВВС News.

«У зв'язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Червоний Лиман на вигідніші рубежі», — сказано в заяві.

При цьому, де проходять ці "вигідніші рубежі", у відомстві не уточнили.

Спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону повідомив, що українська армія вже у Лимані, але там точаться бої.

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що відповідальність за відступ російських військ з Лиману несе командувач Центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін.

«Обороною цієї ділянки керував командувач Центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін. Той самий Лапін, який отримав зірку героя росії за взяття Лисичанська, хоча де-факто його там і поряд не було. Лапіну віддали в підпорядкування і війська Західного військового округу», — написав Кадиров.

Нагадаємо, загарбники окупували Лиман наприкінці травня та утримувала його понад чотири місяці.

Як писали «ФАКТИ», раніше журналіст Юрій Бутусов показав, як росіяни збираються тікати з Лиману.

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