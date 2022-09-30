Ворог обстріляв деокупований Вовчанськ: є загиблі та поранені (фото)

У четвер, 29 вересня, близько 18:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл звільненого від загарбників на початку місяця Вовчанська, що за три кільметри від кордону з рф.

Як повідомляють в ГУНП в Харківській області, ворожі снаряди поцілили в квартиру багатоповерхівки у центрі міста, також було пошкоджено приватний будинок. Є загиблі та поранені.

Фото поліції

Працівники слідчо-оперативної групи відділу поліції № 1 Чугуївського райуправління поліції провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Фото поліції

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Фото ГУНП у Харківській області

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