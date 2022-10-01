Під Куп'янськом виявлено розстріляну рашистами колону машин з десятками загиблих (фото)

Під Куп'янськом на Харківщині, який ЗСУ звільнили кілька тижнів тому, виявлено колону обстріляних автомобілів із цивільними.

Як повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за попередніми даними, в автівках, виявлених у Куп'янському районі, загинули 20 людей.

«На місце виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії. Деталі з'ясовуються. Окупанти завдали ударів по мирним жителям, які намагалися уникнути обстрілів. Це жорстокість, яка не має виправдання», — додав він.

За інформацією в.о. голови СБУ Василя Малюка, це сталося наприкінці вересня, коли окупанти повністю знищили колону з семи автомобілів: «Щонайменше 20 людей загинуло, серед них — 10 дітей. Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів — вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку «ГАЗель».

Раніше Олег Синєгубов повідомляв, що в прикордонному селі Стрілка Харківського району окупанти стріляли з танку по цивільній автівці, вбивши двох жінок.

А напередодні рашисти вдарили ракетами по гуманітарній колоні, яка збиралася на виїзді із Запоріжжя. Тридцять людей загинули, близько сотні отримали поранення.

Фото — СБУ

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