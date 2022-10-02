Ворог обстріляв Миколаїв та Запоріжжя: є поранені, зруйнована інфраструктура

У ніч на неділю, 2 жовтня, ворог завдав нових підлих ударів по Запоріжжю, яке ще не відійшло від масового розстрілу людей вранці 30 вересня. Цього разу рашисти випустили по місту чотири ракети С-300.

В результаті зруйновано промислову інфраструктуру, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Вирва від прильоту ракети

У місті розпочали ліквідацію наслідків атаки

«За попередньою інформацією, ворог влучив по обласному центру та передмістю чотирма ракетами С-300. Внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру», — написав Старух.

У сусідньому житловому будинку вибиті вікна

Також глава області повідомив, що потерпілих у результаті ворожих обстрілів немає.

Ще однією метою російських катів став Миколаїв. «Прильоти» зафіксували по двом будинкам та лікарні, семеро людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Сьогодні, 2 жовтня, близько 03:45 Миколаїв зазнав ракетного обстрілу зенітно-ракетними системами С-300. Зокрема, потрапляння зафіксовано по близько двох чотириповерхових будинках», — написав він.

Пошкоджена багатоповерхівка

За словами голови області, внаслідок російської атаки будинки отримали пошкодження, в одному з них виникла пожежа.

Один з будинків горів

Також зафіксовано влучення на території лікарні.

«Усього в результаті обстрілу поранення отримали семеро людей», — додав глава ОВА.

Нагадаємо, минула ніч також видалася важкою для мешканців Кривого Рогу та Нікополя — рідне місто президента атакувало дрон-камікадзе, а Нікополь рашисти обстріляли із застосуванням потужних «Ураганів».

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