Ворог всю ніч атакував два райони Дніпропетровської області: застосовувалися «Урагани», «Гради» та дрони-камікадзе

Минулої ночі окупаційні терористичні війська атакували Кривий Ріг іранським дроном-камікадзе «Shahеd-136» (російська назва «Герань-2»). Як повідомив очільник війської адміністрації Олександр Вілкул, удару було завдано по мирному об'єкту — ліцею — в центрі міста. За непідтвердженими офіційно даними, він зазнав значних, проте некритичних руйнувань. Пожежу, що виникла на місці влучання, вже ліквідовано.

Також ворог атакував Нікопольський район, накривши його вогнем з «Ураганів», «Градів» та важкої артилерії. За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, у самому Нікополі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач.

В будинках повилітали вікна

Масштаби руйнувань наразі уточнюються

В сусідній Червоногригорівській громаді масштаби руйнацій ще уточнюються.

Відзначимо, що за даними Генштабу ЗСУ, загалом від ворожих ударів з повітря минулої доби постраждало більш ніж 30 населених пунктів України, включаючи Бахмут, Новоукраїнку, Оріхів, Нікополь, Миколаїв, Очаків та Одесу.

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