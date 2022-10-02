41.03 / 41.98 39.45 / 40.82
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Ворог всю ніч атакував два райони Дніпропетровської області: застосовувалися «Урагани», «Гради» та дрони-камікадзе

9:42 2 жовтня 2022
Іранський дрон-камікадзе

Минулої ночі окупаційні терористичні війська атакували Кривий Ріг іранським дроном-камікадзе «Shahеd-136» (російська назва «Герань-2»). Як повідомив очільник війської адміністрації Олександр Вілкул, удару було завдано по мирному об'єкту — ліцею — в центрі міста. За непідтвердженими офіційно даними, він зазнав значних, проте некритичних руйнувань. Пожежу, що виникла на місці влучання, вже ліквідовано.

Також ворог атакував Нікопольський район, накривши його вогнем з «Ураганів», «Градів» та важкої артилерії. За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, у самому Нікополі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач.

В будинках повилітали вікна

Масштаби руйнувань наразі уточнюються

В сусідній Червоногригорівській громаді масштаби руйнацій ще уточнюються.

Відзначимо, що за даними Генштабу ЗСУ, загалом від ворожих ударів з повітря минулої доби постраждало більш ніж 30 населених пунктів України, включаючи Бахмут, Новоукраїнку, Оріхів, Нікополь, Миколаїв, Очаків та Одесу.

336

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Моїсеєв

Борис Моїсеєв все майно переписав на одну людину: розкрилася таємниця заповіту співака

горіхи

«Ні в якому разі не вище 28 градусів»: як правильно сушити горіхи

Іранський дрон-камікадзе

Ворог всю ніч атакував два райони Дніпропетровської області: застосовувалися «Урагани», «Гради» та дрони-камікадзе

Міхай Болоз та Анджей Вавжик

Жерсть із Польщі: колишнього суперника Повєткіна «відключили» одним ударом (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту