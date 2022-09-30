«Людина померла під час операції, осколок влучив їй у серце»: медики про стан постраждалих внаслідок теракту в Запоріжжі

Внаслідок обстрілу колони автівок з мирними людьми, які вранці 30 вересня стояли в черзі на виїзд з Запоріжжя на окуповані території, загинули 26 людей. Понад 70 отримали поранення, серед них діти: 5-річна дівчинка перебуває у стані середньої тяжкості, трирічна залишилася сиротою.

До обласної лікарні доставили 31 пораненого. Про це повідомив головний лікар Запорізької обласної лікарні (ЗОКЛ) Ігор Шишка, передає телеграм-канал «Это Запорожье».

«Тільки десять людей з числа травмованих відбулись легкими оперативними втручання — це первинна хірургічна обробка поверхневих ран м'яких тканин. Двоє з цих пацієнтів взагалі не будуть потребувати операції. Інші потерпілі потребуватимуть неодноразових серйозних оперативних втручань. П'ять пацієнтів знаходяться у важкому стані у реанімації. Зараз працюють 15 операційних бригад. Характер травм — мінно-вибухові, тяжкі множинні, поєднані з ураженням грудної та черевної порожнини, закриті черепно-мозкові травми. На жаль, одна людина померла на операційному столі, в неї було проникаюче поранення у серце. Одну особу доставили вже у стані біологічної смерті, ми лише її констатували», — зазначив він.

Згодом під час телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що щодня місце, де сталася трагедія, перетинали понад 500 українців з тимчасово окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Окупанти знали про це, отже, запуск ракет був спланований заздалегідь, саме по цій колоні.

Рашисти нанесли три удари ракетами С-300.

Ексклюзивний матеріал «Пробиті легені, постраждало стегно: під ракетний удар під Запоріжжям потрапив волонтер, який під обстрілами постійно вивозив людей з окупованого Мелітополя» читайте на сайті «ФАКТІВ».

261

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram