«Платили по 40−45 тисяч рублів»: зраднику-українцю винесли суворий вирок за участь у війні проти ЗСУ

Недавно на Харківщині СБУ затримала зрадника, який допомагав рашистам захопити і окупувати Вовчанськ. А зараз Шевченківський райсуд Києва розглянув справу щодо учасника незаконного збройного формування терористичної організації «лнр» «Народна міліція» Миколи Камбури.

Він на початку квітня 2021 року перебуваючи в окупованій Брянці Луганської області, добровільно підписав контракт на проходження військової служби. Його зарахували до списків батальйону територіальної оборони «СССР Брянка» на посаду навідник ПТР (протитанкова рушниця) зі званням рядового.

Після повномасштабного вторгнення Камбура повторно добровільно підписав контракт у ту ж саму частину. Із квітня 2021 року по 2 серпня 2022 року терорист виконував бойові завдання пов`язані із військовим захопленням території України. Окрім участі в боях, забезпечував безпеку контрольних пропускних пунктів, перевірку документів мешканців населених пунктів, які захоплені збройними силами рф під час повномасштабного вторгнення, для виявлення військовослужбовців ЗСУ.

2 серпня наші бійці взяли терориста у полон поблизу міста Бахмут. На відео, яке тоді виклали українські військові, зрадник зізнався, що родом із міста Золоте, вивчився у Луганську на плиточника. На питання про службу в окупантів, Микола заявив, що його змусили воювати, за що платили 10−15 тисяч рублів на місяць. З лютого 2022 року — по 40−45 тисяч рублів з бойовими. В кінці відео він розплакався, що свої ж його кинули на мінне поле, і він вирішив здатись у полон українській армії. Й закликав матір обміняти його.

За свої діяння Микола Камбура отримав 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна.

Нагадаємо, що на українській землі не буде спокою окупантам, зрадникам та колаборантам: у Херсоні загинув «заступник глави адміністрації».



563

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram