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Україна

У Херсоні загинув «заступник глави адміністрації

11:44 30 вересня 2022
Катериничів

У тимчасово окупованому Херсоні, де нещодавно ліквідували зрадника Олексія Ковальова, загинув полковник фсб росії Олексій Катериничев, який обіймав посаду «першого заступника голови адміністрації Херсонської області з безпеки».

Про це пишуть російські ЗМІ.

Повідомляється, що Катериничев загинув нібито внаслідок ракетного удару, але наскільки ця інформація відповідає істині, не зрозуміло.

Пропутинські видання зазначають, що загиблого було «призначено» окупантами на свою посаду 18 серпня.

Відомо, що у 1996−2021 роках служив у прикордонних військах, потім у підрозділах фсб росії. З 2021 року працював першим заступником начальника Центру з проведення рятувальних операцій особливого ризику «Лідер».

Раніше в окупованому Бердянську партизани ліквідували «заступника начальника ДАІ».

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