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Події

Хотів стати «мером» за окупантів: у Вовчанську затримано зрадника, який перекинувся на бік ворога

15:49 30 вересня 2022
Співробітники СБУ та затриманий

На Харківщині, частину території якої Сили оборони деокупували у вересні, СБУ затримала зрадника, який допомагав рашистам захопити і окупувати Вовчанськ.

Як повідомляють у Службі безпеки України, 45-річний чоловік, відомий у кримінальних колах як «Чиж», від початку російського вторгнення перейшов на бік ворога та допомагав росіянам вести підривну діяльність проти України.

Фото СБУ

Так, у березні він організував незаконний збір підписів за відставку чинного Вовчанського міського голови та планував сам обійняти цю посаду. Зрадник «зливав» росіянам прізвища та адреси співробітників правоохоронних органів України, які мешкали у місті, забезпечував окупантів паливом, продуктами харчування, будівельними матеріалами тощо.

«До того ж „Чиж“ разом із представниками російської окупаційної влади особисто здійснив незаконне підняття державного прапора рф у центрі міста. Ще у травні слідчі СБУ зібрали достатньо доказів для оголошення ворожому поплічнику підозри за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Тоді ж його було оголошено у розшук», — йдеться у повідомленні.

Після звільнення Вовчанська співробітники СБУ встановили місцезнаходження зрадника та затримали його. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Запроданцю загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше на Харківщині затримали так званого «начальника народної міліції» Балаклії. У вересні він ховався в окупованому на той час Куп'янську, де згодом і був затриманий українськими правоохоронцями після звільнення міста.

Фото СБУ

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