«Підтримуємо Україну»: президенти 9 країн Європи закликали суттєво збільшити допомогу нашій країні

У неділю, 2 жовтня, президенти дев'яти країн центральної та східної Європи закликали членів НАТО «суттєво збільшити» військову допомогу Україні. Про це йдеться в їхній спільній заяві.

«Ми твердо підтримуємо рішення саміту НАТО у Бухаресті у 2008 році щодо майбутнього членства України. Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від росії негайного виходу з усіх окупованих територій й закликаємо всіх союзників суттєво збільшити свою військову допомогу Україні», — сказано у заяві.

Глави 9 держави зазначили, що вони не визнають і ніколи не визнають спроби росії анексувати територію України.

«Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб росії анексувати якісь українські території», — наголошується у заяві.

Під заявою підписалися:

президент Польщі Анджей Дуда;

президент Чехії Мілош Земан;

президент Естонії Алар Каріс;

президент Латвії Егілс Левітс;

президент Литви Гітанас Науседа;

президент Північної Македонії Стево Пендаровський;

президент Чорногорії Міло Джуканович;

президент Румунії Клаус Йоханніс;

президент Словаччини Зузана Чапутова.

Нагадаємо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО й зазначив, що країна розраховує на приєднання у прискореному порядку. Це рішення вже підтримали чотири країни — Канада, Литва, Латвія та Естонія. Але процедура потребує одноголосного схвалення всіх 30 членів Альянсу.

«ФАКТИ» повідомляли, що США виділили Україні екстрену допомогу у розмірі близько 12,4 мільярда доларів.

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram