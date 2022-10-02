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«Підтримуємо Україну»: президенти 9 країн Європи закликали суттєво збільшити допомогу нашій країні

14:25 2 жовтня 2022
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У неділю, 2 жовтня, президенти дев'яти країн центральної та східної Європи закликали членів НАТО «суттєво збільшити» військову допомогу Україні. Про це йдеться в їхній спільній заяві.

«Ми твердо підтримуємо рішення саміту НАТО у Бухаресті у 2008 році щодо майбутнього членства України. Ми підтримуємо Україну в її захисті від російського вторгнення, вимагаємо від росії негайного виходу з усіх окупованих територій й закликаємо всіх союзників суттєво збільшити свою військову допомогу Україні», — сказано у заяві.

Глави 9 держави зазначили, що вони не визнають і ніколи не визнають спроби росії анексувати територію України.

«Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спроб росії анексувати якісь українські території», — наголошується у заяві.

Під заявою підписалися:

президент Польщі Анджей Дуда;
президент Чехії Мілош Земан;
президент Естонії Алар Каріс;
президент Латвії Егілс Левітс;
президент Литви Гітанас Науседа;
президент Північної Македонії Стево Пендаровський;
президент Чорногорії Міло Джуканович;
президент Румунії Клаус Йоханніс;
президент Словаччини Зузана Чапутова.

Нагадаємо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО й зазначив, що країна розраховує на приєднання у прискореному порядку. Це рішення вже підтримали чотири країни — Канада, Литва, Латвія та Естонія. Але процедура потребує одноголосного схвалення всіх 30 членів Альянсу.

«ФАКТИ» повідомляли, що США виділили Україні екстрену допомогу у розмірі близько 12,4 мільярда доларів.

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