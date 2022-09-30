Майже відразу після того, як в росії оголосили про незаконне приєднання до рф чотирьох українських областей, президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання заявки на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

«Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України — реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку», — сказав президент.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський заявляв, що у разі спроби росії анексувати території України «з цим президентом рф не буде про що говорити».

Фото Офісу президента

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