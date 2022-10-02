Вибухи під Херсоном: знищено будівлю поліції, де був штаб рашистів

У місті Берислав Херсонської області, де на початку літа рашисти намагалися ремонтувати свою підбиту техніку, пролунали вибухи в одній з адміністративних будівель — приміщенні поліції, в якому розташувалися окупанти.

Про це повідомляє Telegram-канал СтратКом.

«У тимчасово окупованому Бериславі окупанти дуже зручно влаштувалися в одній з адмінбудівель. Але видно кілька днів поспіль святкували шабаш. У результаті через „куріння в невизначеному місці“ у кацапів погіршився чомусь настрій» , — йдеться у підписі до кадрів. .

Інформацію про вибух підтвердив в ефірі Національного телемарафону депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«Вчора в Бериславі була знищена будівля поліції, де розміщувалися окупанти. І рашистів там багато під завалами залишилося. Тому вони зараз починають лютувати і розселятися більше по приватному сектору», — сказав він.

Нагадаємо, напередодні вибухи лунали не лише в Херсоні, але також у Мелітополі (Запорізька область) та в анексованому Криму .

142

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram