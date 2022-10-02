Вибухи під Херсоном: знищено будівлю поліції, де був штаб рашистів
У місті Берислав Херсонської області, де на початку літа рашисти намагалися ремонтувати свою підбиту техніку, пролунали вибухи в одній з адміністративних будівель — приміщенні поліції, в якому розташувалися окупанти.
Про це повідомляє Telegram-канал СтратКом.
«У тимчасово окупованому Бериславі окупанти дуже зручно влаштувалися в одній з адмінбудівель. Але видно кілька днів поспіль святкували шабаш. У результаті через „куріння в невизначеному місці“ у кацапів погіршився чомусь настрій» , — йдеться у підписі до кадрів. .
Інформацію про вибух підтвердив в ефірі Національного телемарафону депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
«Вчора в Бериславі була знищена будівля поліції, де розміщувалися окупанти. І рашистів там багато під завалами залишилося. Тому вони зараз починають лютувати і розселятися більше по приватному сектору», — сказав він.
Нагадаємо, напередодні вибухи лунали не лише в Херсоні, але також у Мелітополі (Запорізька область) та в анексованому Криму .142
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