Смерть українця у Польщі: що потрібно робити рідним, і скільки коштуватиме транспортування тіла на Батьківщину

У воєнний час складно вирішувати соціальні питання, особливо українцям, які змушені переїхати в інші регіони країни або за кордон.

Якщо родич чи знайомий помер у Польщі, насамперед потрібно звернутися до Посольства України у цій країні. Це потрібно зробити для того, щоб дізнатися, як правильно чинити у таких ситуаціях.

Потім повідомити про обставини смерті фірму Funeralia. Ця компанія займається міжнародними ритуальними послугами (працює також у Чехії, Італії та Німеччині).

З нею можна зв'язатися за номером +48 51 312−36−78 або написати на електронну пошту: [email protected] Отримати безкоштовну консультацію щодо оформлення документів про смерть у Польщі та надання сприяння у перевезенні труни з тілом померлого або урни з прахом в Україну.

Надати фірмі «Funeralia» дозвіл-доручення здійснити всі необхідні дії на території Польщі або для перевезення тіла померлого з-за кордону до України або для поховання чи кремації у Польщі.



Неможливо сказати точно, скільки часу триватиме транспортування тіла людини з Польщі до України. Річ у тому, що все залежить від міста, де сталася трагедія.

Перед транспортуванням тіла або урни потрібно отримати:

- свідоцтво про смерть;

- дозвіл на поховання від місцевої прокуратури;

- дозвіл на вивезення тіла або урни з прахом воєводської санепідемстанції;

Щоб поховати людину на території Польщі, потрібно звернутися безпосередньо до Ритуальної служби. За поховання українця у Польщі потрібно заплатити щонайменше 500 євро.

Загалом весь процес від отримання документів до перевезення тіла у труні дуже витратний й обійдеться у 1500 євро. Крім того, можна зробити кремацію та забрати в Україну урну з прахом. Це коштуватиме близько 800 євро.

Існують також випадки, коли витрати на поховання може покрити страхова служба. Це відбувається у тому випадку, якщо у громадянина України оформлено страховий поліс.

Нагадаємо, у Польщі стартувала програма підтримки українським жінкам, які бажають розпочати свій бізнес. Програма передбачає фінансову підтримку — 4 тисячі доларів для купівлі активів, тренінги, індивідуальні консультації, а також юридичну та бухгалтерську підтримку.

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