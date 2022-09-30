Українки у Польщі можуть отримати 4 тисячі доларів на відкриття бізнесу: як це зробити

Українці, які поїхали до Польщі, рятуючись від війни, активно відкривають там бізнес, а деякі можуть розраховувати і на фінансову допомогу.

Так, у РП стартувала програма Rebuilding Ukrainian Business — Entrepreneurial Women, метою якої є підтримка жінок з України, які бажають вести власну господарську діяльність, пишет ukrainianinpoland.pl.

Втім, йдеться не тільки про фінансову підтримку — 4 тисячі доларів для купівлі активів, необхідних для бізнесу, а й про тренінги, індивідуальні консультації, в тому числі й юридичні, бухгалтерську підтримку…

Так, на загальному тренінгу учасниці програми отримають загальну інформацію щодо ведення господарської діяльності, а також розроблять бізнес-план. За позитивної оцінки організаторами бізнес-плану та готовності відкрити господарську діяльність до кінця 2022 року, учасниці можуть розраховувати на отримання грошового ваучера та іншої інформаційно-консалтингової підтримки. Бухгалтерська та маркетингова підтримка бізнес-проектів учасниць триватиме до 12 місяців від початку участі у програмі.

На цьому етапі організатори програми планують залучити до участі у проекті 80 жінок із України.

Серед вимог — громадянство України, наявність номера PESEL, а також започаткування господарської діяльності у Польщі до кінця цього року. Учасниці повинні протягом усього періоду дії програми (з моменту подання аплікаційної форми та до завершення підтримки в рамках проекту) залишатися на території Республіки Польща.

Прийом заявок почався 26 вересня і триватиме до 17 жовтня 2022 року включно. Ті, хто вирішив спробувати свої сили, повинні детально ознайомитись з умовами та правилами програми; завантажити та заповнити форму заявки; надіслати заповнену реєстраційну анкету на електронну адресу організаторів проекту [email protected]

«Заявка має заповнюватись виключно в електронній формі (не від руки!) польською, українською чи російською мовою, а в темі листа необхідно вказати „Аплікаційна форма“. Неповні або некоректно заповнені аплікаційні форми розглядатися не будуть. Організатор визначить переможців відбору до 15 листопада 2022, про що їм повідомлять відповідним електронним листом», — додають організатори.

Нагадаємо, що українці, які працювали як в Україні, так і Польщі, мають право на пенсію в обох країнах. Це передбачено міждержавною угодою про соціальне забезпечення, яка набула чинності у 2014 році.

Фото Pixabay

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