Як отримати допомогу на поховання у воєнний час: роз'яснення Пенсійного фонду

У воєнний час вирішувати соціальні питання досить непросто, особливо тим українцям, які змушені залишити свої будинки та переїхати до інших регіонів країни чи за кордон. Часто виникають питання, як отримати допомогу на поховання.

У разі смерті пенсіонера допомога на поховання виплачується у розмірі двомісячної пенсії померлого тим особам, які його поховали, нагадали в Пенсійному фонді.



Якщо померлий був «військовим» пенсіонером, то особі, яка провела поховання, виплачується допомога у розмірі тримісячної пенсії, але не менше п'ятиразового розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Якщо померлого ховали за рахунок держави, то допомога на поховання не сплачується.



Для отримання допомоги на поховання необхідно звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України з такими документами:

- документ, що засвідчує особу заявника;

- заява про виплату допомоги на поховання;

- витяг з Державного реєстру актів громадянського стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідка про смерть пенсіонера.



Якщо пенсіонер помер за межами України та реєстрацію його смерті проведено органами іноземної держави, законодавством якої не передбачено видання зазначених довідок, заявник надає свідоцтво про смерть або інший документ, легалізований відповідно до законодавства.



Термін звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, як отримати допомогу на поховання у разі смерті пенсіонера на окупованій території.



Фото Pixabay

33

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter