Жителі деокупованих територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу: названо дату початку виплат

З листопада мешканці щойно звільнених від окупантів територій України отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2200 гривень. Про це повідомила віце-прем'єр, міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, разом з грошима українці мають право на отримання гуманітарної допомоги — продуктів харчування, речей першої необхідності, засобів гігієни, теплого одягу на зиму тощо.

«Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги — і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу — 2200 грн», — повідомила Верещук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Нагадаємо, наразі на звільнених від ворога Харківщині та Херсонщині триває пілотний проєкт. Громадяни, які фактично там мешкали на момент деокупації, через «Укрпошту» отримують разову грошову допомогу в сумі 1200 грн.

А в середині вересня уряд спростив порядок виплат пенсій та соціальних допомог мешканцям звільнених територій. Так, мешканці територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) та в деокупованих населених пунктах, можуть подавати заяви на виплату пенсії або грошової допомоги до органів Пенсійного фонду чи соціального захисту через сільського, селищного, міського голову чи старосту.

Фото zmina.info/

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