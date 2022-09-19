В Україні спростили порядок виплат пенсій мешканцям звільнених територій: що важливо знати

В Україні спростили порядок виплат пенсій та соціальних допомог мешканцям звільнених територій.

Так, мешканці територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) та в деокупованих населених пунктах можуть подавати заяви на виплату пенсії або грошової допомоги до органів Пенсійного фонду чи соціального захисту через сільського, селищного, міського голову чи старосту, повідомляє Соціальна інформаційна платформа.

У заяві обов’язково потрібно вказати дату, місце подання, посаду, ім’я та прізвище особи, яка її прийняла. Зробити це можна протягом трьох місяців після деокупації.

Зазначається, що таким чином отримання виплат пришвидшать. Адже людям наразі не потрібно самостійно звертатися до органів ПФУ та соцзахисту населення, які тільки починають відновлювати роботу у відповідних регіонах.

Нагадаємо, що днями уряд ухвалив рішення, згідно з яким мешканці звільнених від окупантів територій, які отримують виплати на картку, зможуть отримати гроші готівкою. Для цього необхідно подати у будь-який орган місцевого самоврядування відповідну заяву. Раніше це можна було зробити лише за особистої присутності у відділенні Пенсійного фонду України. Гроші доставлятиме «Укрпошта».

Фото Pixabay

32

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram