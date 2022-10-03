Прем'єру Холостяка-12 хочуть перенести на весну

Як було заявлено каналом СТБ, прем'єра 12 сезону Холостяка, який був знятий ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну, мала відбутися 30 вересня. Саме цього дня, вранці, рашисти завдали ракетного удару по Запоріжжю — у місті та області було оголошено жалобу. Вже напередодні показу продюсери заявили, що ефіру «Холостяка» не відбудеться.

— Ми перенесли показ через виробничі причини, — прокоментував канал.

Шанувальники проекту підтримали таке рішення: «Ми маємо думати про тих, хто зараз під вогнем та в окупації», — писали у коментарях.

Прокоментував ситуацію і ведучий проекту Григорій Решетник, який припустив, що прем'єра «Холостяка-12» може відбутися вже навесні наступного року.

Багато хто з глядачів, які чекали на повернення проекту, кажуть, що зараз все ж таки не час для подібних розважальних реаліті. Хоча є й ті, хто вважає, що потрібна розрядка.

— Люди гинуть щодня, але неможливо ж щодня сумувати, — написали в соціальних мережах. — Хочеться відволіктися і подивитись щось приємне.

Нову дату прем'єри Холостяка каналом поки що не названо.

Нагадаємо, вийшов перший епізод 12 сезону проекту «Голос країни» .

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